В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании

В компании поделились путями решения возможного запрета на американские сервисы.

В Huawei с объяснили, что влияние сервисов Google на компанию преувеличено в СМИ. По мнению специалистов компании, в работе смартфонов особо ничего не изменится. Об этом рассказал вице-президент подразделения мобильных сервисов в Европе Джейме Гонсало.

Влияние запрета Google было немного преувеличено в СМИ. На самом деле он не влияет особо на экосистему, он особо ничего не меняет в работе смартфонов Huawei прокомментировал ситуацию эксперт

Отличием от ранних версий будет в том, что некоторые приложения не будут предустановлены. К ним относятся YouTube, гугл-карты, гугл-документы и другие приложения. То, в чем пользователи будут нуждаться, заменят альтернативными сервисами.

Мы не собираемся устраивать жесткую конкуренцию. Мы собираемся оставить пользователям выбор, и если пользователям понадобится что-то в смартфоне, то мы добавим это или найдем альтернативу резюмировал представитель Huawei

Спикер добавил, что если запрет все же введут, то клиенты смартфонов смогут скачать приложения через сервис AppGallery.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские программисты поделятся разработками в сфере дополненной реальности с Huawei.

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