В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник "Алиса"

В данный момент Huawei и "Яндекс" ведут переговоры .

В субботу, 10 августа, стало известно о том, что Huawei намерен оснастить свои смартфоны голосовым помощником "Алиса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу подразделения "Мобильные сервисы" Алекса Чанга.В данный момент Huawei и "Яндекс" ведут переговоры.

По словам представителя Huawei, а данный момент китайская компания обсуждает с "Яндекс" совместную работу по широкому спектру вопросов. В частности компанию интересует голосовой помощник для поисковой системы, сервисах музыки, такси, погоды и других.

В "Яндексе" пока никак не прокомментировали подобное заявление.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав назвал регионы, где проживают наибольшие числом россиян с ожирением.

Видео:Академия Яндекса