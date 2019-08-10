Минздрав назвал регионы, где проживают наибольшие числом россиян с ожирением

В субботу, 10 августа, Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Согласно данным, больше всего россиян с ожирением выявлено еще в прошлом году в Курганской области. Там, на 100 тысяч жителей приходится около 935,1 человека с таким диагнозом. При этом в 2018 году около 450 тысяч россиян с ожирением впервые обратились к врачу.

Меньше всего людей с таким диагнозом в Якутии, Приморье и Белгородской области. По данным Минздрава, более 2 миллионов людей в России страдают ожирением.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав составил список "самых здоровых" регионов России .

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