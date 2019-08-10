Минздрав составил список "самых здоровых" регионов России 

Меньше всего в России болеют в Кабардино-Балкарии и Чечне.

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди. Соответствующая статистика опубликована на сайте ведомства.

Согласно исследованиям за прошлый год, самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне. Там население болеет реже, чем в других регионах России. Так, в Кабардино-Балкариина 100 тысяч населения приходится 95 799,2 случаев заболеваний. В тоже время в Чечне зарегистрировано 96 303,6, а Курской в области — 116 563,9.

По данным Минздрава больше всего болеют в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии. При этом новые заболевания в минувшем году выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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