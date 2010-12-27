В Испании годовалый ребенок попал в больницу из-за передозировки наркотиками

В организме малыша обнаружили следы марихуаны и кокаина.

Годовалый малыш с передозировкой наркотиками попал в больницу.

Инцидент произошел в Бетера. Мать привезла ребенка в больницу и пожаловалась на плохое самочувствие малыша. По ее словам ребенок начал падать, а потом у него развилась сонливость. Медики диагностировали у маленького пациента черепно-мозговые травмы, а также следы марихуаны и кокаина.

В преднамеренном отравлении малыша наркотическими средствами подозревается родной дядя и отец. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, а после выписки ребенка передали в органы опеки.

Фото:Pixabay