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В Испании годовалый ребенок попал в больницу из-за передозировки наркотиками
Сегодня, 9:32
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MShaffter

В Испании годовалый ребенок попал в больницу из-за передозировки наркотиками

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В организме малыша обнаружили следы марихуаны и кокаина.

Годовалый малыш с передозировкой наркотиками попал в больницу.

Инцидент произошел в Бетера. Мать привезла ребенка в больницу и пожаловалась на плохое самочувствие малыша. По ее словам ребенок начал падать, а потом у него развилась сонливость. Медики диагностировали у маленького пациента черепно-мозговые травмы, а также следы марихуаны и кокаина.

В преднамеренном отравлении малыша наркотическими средствами подозревается родной дядя и отец. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, а после выписки ребенка передали в органы опеки.

Фото:Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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