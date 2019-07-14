Операционная система от Huawei получит новое имя

Известно, что она будет использоваться как в смартфонах, так и в других девайсах.

Китайская компания Huawei зарегистрировала еще одно название, которое будет использоваться в продуктах компании. Имя "Harmony" было принято ведомством ЕС 12 июля.

Ожидается, что товарный знак будет использоваться в качестве названия операционной системы Huawei. Также на эту роль претендуют названия " HongMeng" и "Ark". Предполагается, что для Китая и остального мира будут использоваться разные имена.

Подробностей о системе Huawei пока нет. Известно, что она будет использоваться как в смартфонах, так и маршрутизаторах, коммутаторах и бортовых компьютерах для автомобилей. Предполагается, что система будет на 60% быстрее, чем операционная аналог от Google.

Видео: YouTube/BBC Click