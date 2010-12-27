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Петербургские программисты поделятся разработками в сфере дополненной реальности с Huawei
Сегодня, 15:44
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nadezhda_sib

Петербургские программисты поделятся разработками в сфере дополненной реальности с Huawei

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Приложение с новыми возможностями может выйти на китайском смартфоне уже в следующем году.

Корпорация Huawei и петербургская компания Piligrim XXI будут сотрудничать в сфере дополненной реальности. Петербургская организация будет поставлять китайскому гиганту собственные разработки в этой области.

На данный момент Huawei отстает от конкурентов в области возможностей дополненной реальности, передает "Фонтанка.ру" слова соучредителя Piligrim XXI Татьяны Черник.  Петербургские программисты разработали платформу SDK Arcona, которая позволит смартфонам распознавать реальные объекты и показывать их на экране в усовершенствованном виде. 

Инновационное приложение может появиться в смартфонах китайского производителя уже в первом квартале следующего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник "Алиса"

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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