Петербургские программисты поделятся разработками в сфере дополненной реальности с Huawei

Приложение с новыми возможностями может выйти на китайском смартфоне уже в следующем году.

Корпорация Huawei и петербургская компания Piligrim XXI будут сотрудничать в сфере дополненной реальности. Петербургская организация будет поставлять китайскому гиганту собственные разработки в этой области.

На данный момент Huawei отстает от конкурентов в области возможностей дополненной реальности, передает "Фонтанка.ру" слова соучредителя Piligrim XXI Татьяны Черник. Петербургские программисты разработали платформу SDK Arcona, которая позволит смартфонам распознавать реальные объекты и показывать их на экране в усовершенствованном виде.

Инновационное приложение может появиться в смартфонах китайского производителя уже в первом квартале следующего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник "Алиса".

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