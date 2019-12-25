В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Хозяйка собаки не хочет вскрывать питомца, чтобы узнать причину гибели.

В Гонконге умерла единственная собака с зафиксированным коронавирусом. Медики считают, что это первый случай, когда человек смог передать COVID-19 питомцу. В ВОЗ изучают ситуацию, но пока доказательств данного предположения у них нет. Об этом сообщили журналисты газеты South China Morning Post.

Ранее 17-летнего померанского шпица помещали на карантин из-за заражения человека, который контактировал с животным. Тесты выявили следы инфекции в организме собаки. При этом никаких симптомов заболевания у питомца не было. За всю изоляцию питомцу провели пять тестов, из которых два последних показывали отрицательный результат. С 26 февраля питомца вернули домой, а 16 марта собака погибла. Хозяйка заявила, что не хочет выяснять причину путем вскрытия.

Ранее Россия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.