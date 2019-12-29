Тесты животного показали слабоположительный результат на коронавирус.

В Гонконге подтверждена передача коронавируса от человека к животному. Об этом заявили представители правительства. К такому выводу пришли специалисты из Гонконгского университета и Городского университета.

В конце февраля инфицировалась собака пациента с коронавирусом. Тест на COVID-19 выявил следы инфекции в организме животного, результаты - слабоположительные. Это говорит о том, что у животного низкий уровень заражения. При этом симптомов заболевания у питомца обнаружено не было. На данный момент собака помещена в карантинные условия. Ее вернут владельцу после того, как тесты покажут отрицательный результат.

Эксперты напомнили о необходимости мыть руки после каждого прикосновения к животному. Питомцев следует держать в чистоте и не целовать их. Больным следует избегать контакта с животными.

Ранее границы РФ с Китаем будут закрыты минимум до 1 апреля.

Видео: YouTube/

