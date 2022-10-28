В Белом доме не заметили ничего необычного во время ядерных учений России

Джон Кирби оценил тренировку стратегических сил России с ядерным оружием.

В Белом доме не заметили ничего необычного во время ядерных тренировок России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что Москва следовала имеющемуся международному протоколу и проинформировала о маневрах и их планах. Власти США подчеркнули, что внимательно следили за проводимыми учениями с российской стороны, но не заметили ничего, что говорило бы о выполнении мероприятий "за рамками нормы".

Они были прозрачны с нами в отношении этих учений, которые уже давно планировались. Россия следовала протоколу и проинформировала нас об этих планах, как делала и раньше. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News