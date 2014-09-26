Джон Кирби не исключил помощь иранских военных Москве.

Белый дом утверждает, что иранские специалисты остаются в Крыму. Об этом иностранным журналистам рассказал в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби. Чиновник объяснил, что представители Тегерана помогают российским специалистам в вопросе использования беспилотников. Он не стал уточнять, какую именно организацию якобы представляют эти иностранцы на полуострове.

Мы знаем, что они находятся в Крыму и что они помогают россиянам. Давайте на данный момент просто скажем, что это иранцы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби оставил без официального комментария заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может оказывать Ирану помощь в развитии ядерной программы в обмен на поставку дронов.

В Белом доме заявили, что США не намерены смягчать санкции против Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News