В Белом доме заявили, что США не намерены смягчать санкции против Сирии. Соответствующее заявление в ходе брифинга с иностранными журналистами рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби. Чиновник добавил, что власти США не намерены выводить собственные Вооруженные силы с территории государства на Ближнем Востоке. Корреспондент хотел узнать о возможном смягчении введенных ранее ограничений на фоне заключения соглашения по морской государственной границе между Ливаном и Израилем.
Мне не известно ни о каких изменениях в нашем санкционном режиме, в частности в отношении Сирии.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби полагает, что у США сейчас нет значительного военного присутствия в Сирии. Сейчас все силы американской стороны сосредоточены на борьбе с ИГ (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). В Белом доме полагают, что боевики в регионе остаются реальной грозой для безопасности, поэтому важно противостоять этим силам.
Белый дом заявил, что США и Россия сохраняют открытыми каналы связи.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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