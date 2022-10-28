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В Белом доме заявили, что США не намерены смягчать санкции против Сирии

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Джон Кирби рассказал о позиции Вашингтона по борьбе с боевиками на Ближнем Востоке.

В Белом доме заявили, что США не намерены смягчать санкции против Сирии. Соответствующее заявление в ходе брифинга с иностранными журналистами рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби. Чиновник добавил, что власти США не намерены выводить собственные Вооруженные силы с территории государства на Ближнем Востоке. Корреспондент хотел узнать о возможном смягчении введенных ранее ограничений на фоне заключения соглашения по морской государственной границе между Ливаном и Израилем.

Мне не известно ни о каких изменениях в нашем санкционном режиме, в частности в отношении Сирии.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби полагает, что у США сейчас нет значительного военного присутствия в Сирии. Сейчас все силы американской стороны сосредоточены на борьбе с ИГ (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). В Белом доме полагают, что боевики в регионе остаются реальной грозой для безопасности, поэтому важно противостоять этим силам.

Белый дом заявил, что США и Россия сохраняют открытыми каналы связи.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: белый дом, ближний восток, джон кирби, санкции, террористы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, Новости Сирии,

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