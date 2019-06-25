Джон Кирби отметил важность диалога между США и Россией.

Белый дом заявил, что США и Россия сохраняют открытыми каналы связи. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник отметил, что эти связи между Москвой и Вашингтоном будут действовать и в дальнейшем. Он напомнил, что на прошлой неделе министры по обороне Ллойд Остин и Сергей Шойгу дважды контактировали по телефону друг с другом.

Конечно, у нас по-прежнему есть посольство в Москве. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли только недавно разговаривал со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом: США внимательно следят за попытками РФ наращивать влияние в Латинской Америке.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News