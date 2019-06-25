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Белый дом: США внимательно следят за попытками РФ наращивать влияние в Латинской Америке

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Джон Кирби рассказал о действиях Москвы в мировых регионах.

Власти США внимательно следят за попытками России наращивать влияние в Латинской Америке и Африке. Соответствующее заявление в ходе брифинга с иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби.

Безусловно, мы внимательно относимся к усилиям России по укреплению позиций и влияния в Латинской Америке, а также в Африке. <...> Конечно, это вызывает беспокойство.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что ситуация вызывает беспокойство, так как США знают о том, что Москва  продолжает действовать "такими способами" не только в европейском регионе. Джон Кирби уверен, что поведение со стороны РФ пагубно воздействует с национальными интересами местных жителей в мировых регионах, а также для национальной безопасности самого Вашингтона.

Белый дом заявил о готовности сохранять военное присутствие в Европе и АТР.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: африка, белый дом, джон кирби, латинская америка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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