Белый дом: США внимательно следят за попытками РФ наращивать влияние в Латинской Америке

Джон Кирби рассказал о действиях Москвы в мировых регионах.

Власти США внимательно следят за попытками России наращивать влияние в Латинской Америке и Африке. Соответствующее заявление в ходе брифинга с иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби.

Безусловно, мы внимательно относимся к усилиям России по укреплению позиций и влияния в Латинской Америке, а также в Африке. <...> Конечно, это вызывает беспокойство. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что ситуация вызывает беспокойство, так как США знают о том, что Москва продолжает действовать "такими способами" не только в европейском регионе. Джон Кирби уверен, что поведение со стороны РФ пагубно воздействует с национальными интересами местных жителей в мировых регионах, а также для национальной безопасности самого Вашингтона.

Белый дом заявил о готовности сохранять военное присутствие в Европе и АТР.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News