Белый дом: США внимательно следят за попытками РФ наращивать влияние в Латинской Америке

Власти США внимательно следят за попытками России наращивать влияние в Латинской Америке и Африке. Соответствующее заявление в ходе брифинга с иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби.
Безусловно, мы внимательно относимся к усилиям России по укреплению позиций и влияния в Латинской Америке, а также в Африке. <...> Конечно, это вызывает беспокойство.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Эксперт добавил, что ситуация вызывает беспокойство, так как США знают о том, что Москва продолжает действовать "такими способами" не только в европейском регионе. Джон Кирби уверен, что поведение со стороны РФ пагубно воздействует с национальными интересами местных жителей в мировых регионах, а также для национальной безопасности самого Вашингтона.
Белый дом заявил о готовности сохранять военное присутствие в Европе и АТР.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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