Белый дом заявил о готовности сохранять военное присутствие в Европе и АТР

Джон Кирби напомнил о росте числа военных НАТО на Восточном фланге Европы.

.Белый дом заявил о готовности сохранять военное присутствие в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление во время выступления с иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник отметил, что власти США считают, что сфера в области безопасности европейского региона изменилась с началом специальной военной операции. Кирби пояснил, что Вашингтон обладает достаточные, мощные военные силы для того, чтобы реагировать не только на текущие внешние вызовы, но и другие угрозы.

Короткий ответ: да. Конечно, мы можем реагировать на вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и на то, что происходит на Европейском континенте... США ответственны за это" и "относятся к этому серьезно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник напомнил прессе о том, что за последние несколько месяцев США перебросили дополнительные силы на восточный фланг НАТО. Речь идет о примерно 20 тысячах военнослужащих. Согласно планам Пентагона, эта дополнительная численность будет оставаться в регионе Европы "в обозримом будущем".

США не усматривают подготовки России к применению ядерного оружия на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News