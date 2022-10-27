Джон Кирби рассказал о том, что не исключает использования Москвой "грязной бомбы".

США не усматривают подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что американская администрация не видит никакой активности Москвы по данному направлению. Такие данные эксперт предоставил СМИ в качестве ответа на вопрос о том, может ли российская сторона применить в конфликте с Киевом "грязную бомбу" или тактический ядерный арсенал.

Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить "грязную бомбу". Это важно понимать. Это типичная российская манера - обвинять других в том, что они делают или собираются сделать сами. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что именно поэтому США серьезно отнеслись к заявлениям министра по обороне Сергея Шойгу о том, что киевский режим готовит к использованию "грязную бомбу". Эту информацию российский чиновник огласил своему американскому коллеге из Пентагона Ллойду Остину в ходе телефонного разговора.

Очевидно, что это неверное утверждение. Это неправда. Украина не имеет ничего подобного в планах. У нее нет никакого намерения делать это. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что власти США следят за ситуацией на Украине в связи с заявлениями российской стороны. Вашингтон настроен помогать киевскому режиму, чтобы население страны было способно защитить себя.

Белый дом: США не стремятся к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Фото и видео: Белый дом