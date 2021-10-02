Белый дом: США не стремятся к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной сделке

ДЖон Кирби заметил, что позиции стран слишком расходятся на данный момент.

Власти США не стремятся к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной сделке. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что сейчас следует говорить о привлечении к ответственности Тегерана за то, как правоохранительные органы обращаются с протестующими и невинными демонстрантами в стране. Таким образом спикер ответил на вопрос корреспондента о том, готовы ли США к возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Нет. Мы не стремимся и не добиваемся проведения нового этапа переговоров или консультаций по возобновлению СВПД. Сейчас мы сконцентрированы не на этом. И, откровенно говоря, мы сейчас слишком сильно разошлись во мнениях Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что ранее в Иране говорили о том, что Вашингтон подает сигналы о желании возобновить переговоры по сделке. Джон Кирби не думает, что позиции США и Ирана сейчас позволяют вести какие-либо содержательные консультации по теме СВПД.

Белый дом отказался уточнить, была ли у США и Саудовской Аравии сделка по нефти.

Фото и видео: Белый дом