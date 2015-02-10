Белый дом отказался уточнить, была ли у США и Саудовской Аравии сделка по нефти

Джон Кирби рассказал о том, что решение ОПЕК+ не соответствует консультациям со стороны США.

Белый дом отказался уточнить, была ли у властей США и Саудовской Аравии сделка по объемам добычи нефти. Ранее соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне задала одна из корреспонденток. Ей ответил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что политики из двух стран обсуждали вопросы, которые касались стабилизации глобальных энергетических рынков, увеличения предложения. Однако Кирби ничего не смог сказать СМИ о "тайном сговоре", условия которого якобы могли нарушить руководители ОПЕК+, решив сократить объемы добываемой нефти в ноябре.

Мы говорили об этом до поездки о том, что энергобезопасность будет одной из тем, о которых будет говорить президент. Перед поездкой, безусловно, обсуждались вопросы о том, как сбалансировать спрос и предложение, стабилизировать нефтяные рынки. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт напомнил прессе о том, что Джо Байден после встречи с саудовскими должностными лицами выражал надежду на то, что "позднее будет увеличена добыча". В США назвали решение ОПЕК+ несоответствующему тому математическому анализу, который проводился экспертами по спросу и предложению.

Белый дом заверил, что не "выкручивает руки" Израилю для начала поставок оружия Украине.

Фото и видео: Белый дом