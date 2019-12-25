Массовые протесты не были зафиксированы из-за траура по принцу Филипу.

В Белфасте произошли две стычки с полицией. Об этом рассказали представители "РИА Новостей" с места событий. По информации корреспондентов, несколько десятков человек закидали правоохранительные органы петардами, камнями и бутылками. Инцидент зафиксирован в северной части города Северной Ирландии.

Напомним, что протесты связаны с недовольством условиями по Brexit. Лоялисты объявили о прекращении демонстраций из-за восьмидневного траура по принцу Филипу, который накануне скончался в 99 лет. Местные жители решили не собираться у забора, разделяющего районы лоялистов и националистов. Ранее именно там проходили основные стычки между молодежными группами.

Со стороны националистов после 21 часа вечера 9 апреля местного времени на территории стали собираться подростки. Группу из 12-15 человек охраняли трое полицейских. После получасовой демонстрации они разошлись. Незадолго до этого неизвестные подожгли урну.

В Британии объявили национальный траур из-за смерти принца Филиппа.

Фото: Telegram/РИА Новости