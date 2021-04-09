В Британии объявили национальный траур из-за смерти принца Филиппа

Официальный период прощания с герцогом Эдинбургским продлится до его похорон.

В Великобритании объявили национальный траур по умершему принца Филиппа, мужу королевы Елизаветы II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

Официальный период прощания с герцогом Эдинбургским продлится до его похорон, дата пока не объявлена. В это время будут приспущены флаги, новые законы не будут приниматься. В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины - черные галстуки.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп скончался сегодня, 9 апреля, на 100-м году жизни. В марте он перенес операцию на сердце.

Ранее Джонсон отметил вклад принца Филиппа в укрепление британской монархии.

Видео: YouTube / Sky News