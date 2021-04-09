В Британии объявили национальный траур из-за смерти принца Филиппа

В Великобритании объявили национальный траур по умершему принца Филиппа, мужу королевы Елизаветы II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Букингемского дворца.
Официальный период прощания с герцогом Эдинбургским продлится до его похорон, дата пока не объявлена. В это время будут приспущены флаги, новые законы не будут приниматься. В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины - черные галстуки.
Напомним, герцог Эдинбургский Филипп скончался сегодня, 9 апреля, на 100-м году жизни. В марте он перенес операцию на сердце.
Ранее Джонсон отметил вклад принца Филиппа в укрепление британской монархии.
Видео: YouTube / Sky News
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