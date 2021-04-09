Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии

Глава британского правительства Борис Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление монархии. Премьер выступил со специальным обращением перед нацией из-за появления информации о гибели принца-консорта, герцога Эдинбургского. Он обратился к гражданам перед собственной резиденцией на Даунинг-стрит, 10.
Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны. Мы скорбим сегодня с Ее Величеством королевой, я выражаю соболезнования ей, всей ее семье.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Политик поблагодарил принца Филипа от имени государства и королевства за его "чрезвычайную жизнь и работу".
Муж королевы Елизаветы II скончался на 100-м году жизни.
Видео: YouTube / ABC News (Australia)
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