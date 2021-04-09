Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии

Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни.

Глава британского правительства Борис Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление монархии. Премьер выступил со специальным обращением перед нацией из-за появления информации о гибели принца-консорта, герцога Эдинбургского. Он обратился к гражданам перед собственной резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

Он помог направлять королевскую семью и монархию, которая остается неоспоримо важным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны. Мы скорбим сегодня с Ее Величеством королевой, я выражаю соболезнования ей, всей ее семье. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Политик поблагодарил принца Филипа от имени государства и королевства за его "чрезвычайную жизнь и работу".

Муж королевы Елизаветы II скончался на 100-м году жизни.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)