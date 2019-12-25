Муж королевы Елизаветы II скончался на 100-м году жизни

100 лет Филиппу исполнилось бы через 2 месяца.

На 100-м году жизни скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы II. Об этом официально 9 апреля сообщили в аккаунте королевской семьи в Twitter.

Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. С рождения носил титул принца Греческого и Датского, от которых отказался после заключения брака. Его семья вынуждена была бежать из Греции, и мальчика отдали в закрытую школу в Англии. Затем он учился в Королевском военно-морской колледже в Дартмуте. Свадьба с Елизаветой состоялась в 1947 году, через 8 лет после знакомства. Филипп несколько раз бывал в СССР — в 1973, 1994 и 1997 годах.

Об ухудшении здоровья герцога Эдинбургского стало известно в феврале 2021 года. Он находился в больнице из-за плохого самочувствия, но это был не коронавирус. Позже Филипп и его жена привились от COVID-19. В марте он перенес операцию на сердце.

Фото: Twitter / The Royal Family