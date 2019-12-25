В Северной Ирландии возобновились беспорядки. Об этом сообщили местные журналисты. В СМИ говорят о том, что протестующим удалось поджечь автобус. Информация о происшествии подтверждена пресс-службой правоохранительных органов данного региона Великобритании.
В полиции уточнили, что активисты сначала угнали двухэтажное транспортное средство. После этого в автобус попали несколько бутылок с зажигательноц смесью. Также известно о нападении на фотокорреспондента, который фиксировал происходящее на улицах.
Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию Северной Ирландии, которая защищает граждан, предпринимателей, нападениями на водителя автобуса и на журналиста.
Борис Джонсон, глава британского правительства
По мнению премьер-министра Великобритании, единственным способом преодолеть возникшие в регионе разногласия является диалог. Он призвал протестующих не прибегать к криминалу и насилию.
Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских.
Фото: Pixabay.com
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