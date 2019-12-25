  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских
Сегодня, 14:29
67
lesjasap

Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских

0 0

У офицеров выявлены травмы и ожоги.

Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Офицеры рассказали журналистам, что акция протеста вечером 2 апреля переросла в массовые беспорядки на юге города. Часть активистов атаковала полицейских, сопровождающих шествие.

Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицию ряд предметов, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.

пресс-служба полиции Белфаста

Специалисты уточнили, что пострадавшие госпитализированы. Медики зафиксировали у них различные травмы головы и ног, а также ожоги. 

Джонсон назвал позорным нападение демонстрантов на полицейских в Бристоле.

Фото: Pixabay.com

Теги: белфаст, беспорядки, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии