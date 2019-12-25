Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Офицеры рассказали журналистам, что акция протеста вечером 2 апреля переросла в массовые беспорядки на юге города. Часть активистов атаковала полицейских, сопровождающих шествие.
Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицию ряд предметов, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.
пресс-служба полиции Белфаста
Специалисты уточнили, что пострадавшие госпитализированы. Медики зафиксировали у них различные травмы головы и ног, а также ожоги.
Джонсон назвал позорным нападение демонстрантов на полицейских в Бристоле.
Фото: Pixabay.com
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