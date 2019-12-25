Специалисты не знают, какую роль в распространении коронавируса сыграл местный рынок.

ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения по зоонозным инфекциям Питера Бена Эбарека. Эксперт рассказал, что китайский рынок точно играл какую-то роль в распространении COVID-19. Именно там впервые медиками была зарегистрирована вспышка пневмонии нового типа.



Этот рынок точно играл какую-то роль либо как источник вспышки, либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка прокомментировал Питер Бен Эбарек

Представитель ВОЗ не исключает возможности того, что инфекция попала ны рынок из другой локации, а потом быстро распространилась по территории.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о том, что американские специальные службы занимаются расследованием возможного сговора китайских властей и ВОЗ. В США полагают, что руководство ВОЗ имело информацию о работе в Ухане медицинской лаборатории по изучению коронавирусов.

В ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса неизбежна.