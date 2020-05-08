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Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса

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Лидер США думает, что Китай "совершил ужасную ошибку".

Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что распространение COVID-19 произошло из-за некомпетентных действий китайского правительства.

Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль

прокомментировал Дональд Трамп

Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань. На данный момент самой пострадавшей страной от пандемии COVID-19 считается США. В Америке наибольшее количество зараженных, а также погибших от инфекции. Государственный секретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "сбежать" из медицинской лаборатории в Ухане. Там специалисты занимались изучением коронавирусов. Власти КНР опровергают обвинения.

США создадут альтернативу ВОЗ.

Видео: Youtube/ The White House

Теги: белый дом, дональд трамп, китай, коронавирус, пандемия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
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