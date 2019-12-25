США создадут альтернативу ВОЗ

Майк Помпео рассказал о том, что Америка занимается созданием собственной организации по здравоохранению.

США создадут альтернативу Всемирной организации здравоохранения. Об этом журналистам американского телеканала Fox Business рассказал государственный секретарь Майк Помпео. Чиновник пояснил, что Вашингтон намерен разрабатывает новую инициативу из-за того, что ВОЗ "не справилась с пандемией коронавируса".

Майк Помпео отметил, что на данный момент правительство США оценивает собственные планы относительно дальнейшего сотрудничества с ВОЗ. По словам госсекретаря, Дональд Трамп поставил перед чиновниками ясную цель. Она связана с тем, чтобы не позволить ВОЗ потерпеть еще одну неудачу.

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Помпео добавил, что Америка найдет способ, чтобы оставаться мировым лидером в сфере здравоохранения. По словам госсекретаря США, в Вашингтоне знают, как организовывать кампании в медицинской сфере, поэтому могут самостоятельно создать агентство по охране здоровья людей.

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