В ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса неизбежна

Ведь COVID-19 это новый вирус, иммунитет к которому есть у довольно маленькой прослойки людей.

В ВОЗ рассказали, что вторая волна коронавируса неизбежна. Заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Её слова передаёт ТАСС.

Вуйнович сказала, что COVID-19 это новый вирус, иммунитет к которому есть у довольно маленькой прослойки людей. Она добавила, что пока не создадут вакцину или специальную профилактику инфекции, говорить о том, что вторую волну пандемии можно предотвратить, бессмысленно.

Ранее в Германии не исключили наличия трех волн пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/ Научная Россия