Установлен мужчина нанесший смертельный удар в сердце спецназовцу ГРУ

Светлана Петренко сообщила, что мужчина, который в ходе массовой драки нанес смертельный удар Никите Белянкину.

Сегодня, 5 июня, следком сообщил, что убийца Никита Белянкина установлен.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом убийства ветерана боевых действий в Сирии, спецназовца ГРУ 24-летнего Никиты Белянкина, а также рассказывал подробности трагической ночи в Путилково в Подмосковье. Накануне были задержаны 2 участника той массовой драки, видео задержания одного из них также публиковалось Piter.TV/

Сегодня следственный комитет России сообщил, что задержаны еще двое подозреваемых, а также установлено лицо, нанесшее смертельное ранение Белянкину. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство". Все задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 июня. В кафе недалеко от дома, где жил парень, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа в 10-11 человек начали избивать одного человека.

В это время к дому со своей девушкой шел Никита, увидев жестокое избиение, он не слова не сказав, побежал на помощь. Он сделал предупредительный выстрел в воздух. Разъяренная толпа со всех сторон набросилась на Белянкина. Он смог вырваться и сделать еще несколько выстрелов. В ходе этого избиения один из мужчин вытащил нож и ударил им Никиту. Удар пришелся прямо в сердце.

Видео: Следственный комитет России