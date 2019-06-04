Опубликовано видео задержания участника массовой драки, в ходе которой был убит спецназовец ГРУ

В сети появилось видео с моментом задержания одного из участников драки, в которой был убит Никита Белянкин. Всего на данный момент задержаны двое подозреваемых. Убийца спецназовца, возможно, скрылся за границей.

Сегодня, 4 июля, в Москве задержали второго участника массовой драки в Подмосковье, где был убит ножом в сердце ветеран военных действий, спецназовец ГРУ 24-летний Никита Белянкин.

Ранее Piter.TV публиковал видео момента убийства и рассказывали подробности трагической ночи в Подмосковных Путилках. Сегодня утром появилось сообщение, что один из подозреваемых задержан. Сейчас сообщается, что задержан второй участник массовой драки. Видео с моментом задержания одного из них опубликовано в сети. Задержанным 42 и 36 лет. Вероятный убийца Никиты Белянкина, с большой долей вероятности, скрывается за границей.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 июня. В кафе недалеко от дома, где жил парень, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа в 10-11 человек начали избивать одного человека.

В это время к дому со своей девушкой шел Никита, увидев жестокое избиение, он не слова не сказав, побежал на помощь. Он сделал предупредительный выстрел в воздух. Разъяренная толпа со всех сторон набросилась на Белянкина. Он смог вырваться и сделать еще несколько выстрелов. В ходе этого избиения один из мужчин вытащил нож и ударил им Никиту. Удар пришелся прямо в сердце.

Ранее на Piter.TV: В Южно-Сахалинске на неадеквата, который набросился с тесаком на работника горадминистрации завели уголовное дело.

Видео и фото: Москва с Огоньком (ВК)