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В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с тесаком
Сегодня, 8:26
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MShaffter

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с тесаком

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Напавший на сотрудника администрации с топором и ножом мужчина в 2018 году пытался уплыть на плоту в Японию.

В Южно-Сахалинске на напавшего с топором на сотрудника городской администрации завели уголовное дело.

Накануне, 3 июня, Piter.TV сообщал подробности нападения неадекватного мужчины на сотрудника городской администрации Южно-Сахалинска. Мужчина пришел в здание администрации Южно-Сахалинска и требовал встречи с мэром города. По словам очевидцев, мужчина был явно в неадекватном состоянии. Его не пропустили к администрации, тогда он напал на мужчину, который был ближе всего.

Неадеквата задержали, раненый мужчина в больнице. Сейчас стало известно, что на нападавшего заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Установлено, что 03 июня 2019 года во второй половине дня  подозреваемый, находясь в холле здания администрации г. Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее 5 рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого его преступные действия были пресечены.

СУ СК РФ по Сахалинской области

Расследование уголовного дела продолжается. В СМИ появилась информация, что данный мужчина в 2018 году собирался на плоту уплыть в Японию.

Фото: MDK

Теги: напал с топором, новости россии, происшествия в россии, южно сахалинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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