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В Южно-Сахалинске неадекват напал с ножом и тесаком на сотрудников администрации
Сегодня, 10:57
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MShaffter

В Южно-Сахалинске неадекват напал с ножом и тесаком на сотрудников администрации

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В сети опубликованы первые кадры с места ЧП.

В Южно-Сахалинске мужчина пришел в здание администрации с ножом и тесаком.

ЧП произошло сегодня утром, 3 июня, в здании Администрации Южно-Сахалинска. По сообщениям в СМИ, мужчина требовал встречи с мэром города. По словам очевидцев, мужчина был явно в неадекватном состоянии. Его не пропустили к администрации, тогда он напал на мужчину, который был ближе всего.

В результате нападения мужчина получил серьезные ранения и был в срочном порядке госпитализирован. Нападавший задержан, с ним работает полиция.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом убийства спецназовца ГРУ в Подмосковье.

Фото: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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