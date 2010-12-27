В Южно-Сахалинске неадекват напал с ножом и тесаком на сотрудников администрации

В сети опубликованы первые кадры с места ЧП.

В Южно-Сахалинске мужчина пришел в здание администрации с ножом и тесаком.

ЧП произошло сегодня утром, 3 июня, в здании Администрации Южно-Сахалинска. По сообщениям в СМИ, мужчина требовал встречи с мэром города. По словам очевидцев, мужчина был явно в неадекватном состоянии. Его не пропустили к администрации, тогда он напал на мужчину, который был ближе всего.

В результате нападения мужчина получил серьезные ранения и был в срочном порядке госпитализирован. Нападавший задержан, с ним работает полиция.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом убийства спецназовца ГРУ в Подмосковье.

Фото: MDK