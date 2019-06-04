Задержан первый подозреваемый участник драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Об этом сообщил СМИ отец убитого Никиты Белянкина.

СМИ сообщили о задержании первого подозреваемого участника массовой драки, в ходе которой ножом в сердце был убит спецназовец Никита Белянкин.

Накануне Piter.TV рассказывал об убийстве ветерана боевых действий, спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. А также публиковал видео, в котором отец Никиты Белянкина рассказывает подробности трагической ночи в Подмосковье, когда был убит его сын.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Личности участников драки были установлены. Сейчас сообщается, что первый подозреваемый участник драки задержан.

В кафе недалеко от дома, где жил парень, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа в 10-11 человек начали избивать одного человека.

В это время к дому со своей девушкой шел Никита, увидев жестокое избиение, он не слова не сказав, побежал на помощь. Он сделал предупредительный выстрел в воздух. Разъяренная толпа со всех сторон набросилась на Белянкина. Он смог вырваться и сделать еще несколько выстрелов. В ходе этого избиения один из мужчин вытащил нож и ударил им Никиту. Удар пришелся прямо в сердце.

Видео: BAZA