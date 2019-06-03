Отец убитого в массовой драке спецназовца рассказал, что произошло в ночь убийства

Отец Никиты Белянкина рассказал, что его сын бросился на помощь парню, которого избивала толпа мужчин. Участники массовой драки и убийства, установлены.

Отец убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина рассказал, что произошло в ночь убийства, как его сые погиб защищая парня от толпы разъяренных мужчин.

Piter.TV сегодня ранее опубликовал видео с моментом убийства 24-летнего спецназовца Никиты Белянкина и сообщал первые подробности убийства. Сейчас Отец Никиты рассказал новые подробности. Он рассказал, что в кафе недалеко от дома, где жил парень, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа в 10-11 человек начали избивать одного человека.

В это время к дому со своей девушкой шел Никита, увидев жестокое избиение, он не слова не сказав, побежал на помощь. Он сделал предупредительный выстрел в воздух. Разъяренная толпа со всех сторон набросилась на Белянкина. Он смог вырваться и сделать еще несколько выстрелов. В ходе этого избиения один из мужчин вытащил нож и ударил им Никиту. Удар пришелся прямо в сердце. Белянкин смог отбежать около 20 метров, где упал замертво. На опубликованных кадрах видео видно, что один из мужчин подошел к Белянкину и пнул руку. Возможно, он откинул ногой пистолет.

Также в СМИ появилась информация, что оружие найдено. В нем не хватает 3 патронов. Разрешение на ношение оружие у Никиты Белянкина было. Сейчас стало известно, что все участники массовой драки установлены.

В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели. СУ СК РФ по Московской области

Видео: BAZA