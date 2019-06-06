В Москве проходит прощание с убитым спецназовцем Никитой Белянкиным

В сети опубликовано видео с Митинского кладбища, где будет похоронен Никита Белянкин, который отдал свою жизнь, защищая незнакомого парня.

Сейчас на Митинском кладбище проходит церемония прощания и похороны Никиты Белянкина, который получил смертельное ранение ножом в сердце, защищая незнакомого парня в деревне Путилково Красногорского района. Проститься с Никитой пришли сотни человек: родственники, военные, друзья и просто незнакомые люди.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 июня. В кафе недалеко от дома, где жил парень, произошел конфликт. Продолжить разборки вышли на улицу, где толпа в 10-11 человек начали избивать одного человека. В это время к дому со своей девушкой шел Никита, увидев жестокое избиение, он не слова не сказав, побежал на помощь. Он сделал предупредительный выстрел в воздух. Разъяренная толпа со всех сторон набросилась на Белянкина. Он смог вырваться и сделать еще несколько выстрелов. В ходе этого избиения один из мужчин вытащил нож и ударил им Никиту. Удар пришелся прямо в сердце.

Несколько человек, участников массовой драки, задержаны. Среди них и мужчина, нанесший смертельный удар ножом в сердце.

Видео: Mash, HUE