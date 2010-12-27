Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море. Командующий ВМС Игорь Воронченко недоволен значительно выросшим военным потенциалом Черноморского флота.Об этом спикер заявил во время выступления на Международной конференции по морской безопасности, которое состоялось в Одессе.
За пять лет Россия значительно сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки
отмечает эксперт
На этих объектах размещено ударное и ракетное оружие типа крылатых ракет дальнего действия. Россия создает глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны. Страна также усиливается ПВО, установками С-400 и расширяет авиационный парк истребителей.
Украинец считает, что Киев должен реагировать на растущую угрозу и восстанавливать военную мощь собственного флота, увеличивать состав катеров и расширять сотрудничество с альянсом НАТО.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )