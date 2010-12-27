Специалист надеется на увеличение морской военной мощи Украины в данном регионе.

Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море. Командующий ВМС Игорь Воронченко недоволен значительно выросшим военным потенциалом Черноморского флота.Об этом спикер заявил во время выступления на Международной конференции по морской безопасности, которое состоялось в Одессе.

За пять лет Россия значительно сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки отмечает эксперт

На этих объектах размещено ударное и ракетное оружие типа крылатых ракет дальнего действия. Россия создает глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны. Страна также усиливается ПВО, установками С-400 и расширяет авиационный парк истребителей.

Украинец считает, что Киев должен реагировать на растущую угрозу и восстанавливать военную мощь собственного флота, увеличивать состав катеров и расширять сотрудничество с альянсом НАТО.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике.

Фото: Piter.tv

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