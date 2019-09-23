Генерал США пожаловался блокировку Россией Черного моря для учений НАТО

Бен Ходжес заявил, что Россия перекрывает проходы в Черном море, чтобы не дать альянсу проводить учения.

Американский генерал Бен Ходжес пожаловался журналистам украинского издания "Сегодня" на неправомерные действия России на территории Черного моря. Иностранец заметил, что страна "блокирует" учения НАТО. Когда силы альянса заступают на учебные позиции, то российские военные закрывают водные проходы.

По словам бывшего командующего ВВС США, речь идет о "форме временной блокады Одессы". Он добавил, что его коллеги из США, Румынии и других союзных государств обеспокоены ситуацией.

Когда мы объявляем места для проведения наших учений, они просто закрывают их. Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. комментирует спикер

Ходжес добавил, что Америка рассчитывает наращивать мощь в данном регионе, чтобы получить больше возможностей для судоходства и обеспечения собственной защиты.

Генерал не исключает возможности полной блокировки некоторых участков Черного моря Россией. Он предположил, что власти делают это ради безопасности и сохранности инфраструктуры и трубопроводов.

Я участвовал в дискуссиях, где рассматривался сценарий блокирования Россией Клайпеды в Литве из-за угрозы трубопроводу "Северный поток". Поэтому я абсолютно уверен, что все умные стратегические мыслители всерьез рассматривают эти сценарии, и мы должны быть к ним готовы резюмировал спикер

Напомним, что ранее российский эксперт назвал учения НАТО на территории Северного моря провокацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море.