В ООС рассказали о нарушении договоренностей на Донбассе "оккупантами".

Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений. Об этом сообщили представители штаба Операции Объединенных сил на собственной странице на Facеbook. Киев считает, что военные со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР сознательно отказываются от выполнения заключенных в Белоруссии договоренностей. Украинские силовики якобы не один раз фиксировали нарушения со стороны неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которые касаются отвода тяжелой техники и оружия от линии разграничения.

В ООС напомнили об отчете миссии ОБСЕ, опубликованному 20 мая. Тогда специалисты написали, что на территории ДНР заметили пять танков и гаубицы. Украина полагает, что боевые машины размещаются в жилых кварталах "российскими оккупантами". Это подвергает опасности жизни местного населения.

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.