Погиб один человек, еще семеро ранены.

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки. Об этом представители пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины написали в собственном аккаунте на Facebook. По данным чиновников, за 22 мая Украина выявила семь обстрелов собственных позиций. В результате атаки один военнослужащий погиб, еще семеро пострадали.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника представители ВСУ

Силовики рассказали, что два военнослужащих получили ранения, а у пяти человек медики выявили боевые травмы.

Напомним, что военная операция на Донбассе ведется с апреля 2014 года. Украинские силовики выступают против сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Последние объявили о своей независимости после государственного переворота, который произошел в февраля того же года. Согласно последним сведениям от ООН из-за конфликта жертвами оказались почти 13 тысяч человек.

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1".