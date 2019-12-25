Сергей Губанов умер от осколочного ранения в Луганской области.

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1". Об этом сообщили представители пресс-службы Национальной полиции через Facebook-аккаунт. Специалисты рассказали, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил на территории Луганской области погиб украинский полковник Сергей Губанов.

Военнослужащего и еще троих бойцов батальона ранило осколками около поселка Трехизбенка Новоайдарского района в среду, 20 мая. Трагедия произошла около 21:30 часов вечера. Погиб только Сергей Губанов. Остальные пострадавшие направлены на лечение в военный госпиталь.

Напомним, что "Луганск-1" является батальоном особого назначения патрульной службы правоохранительных органов.

Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе.