Указ Зеленского против главы Конституционного суда признали незаконным

Конфликт главы Украины и судьи начался осенью 2020 года.

Верховный суд Украины отменил указ президента Владимира Зеленского, которым он хотел лишить нынешнего главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого права находиться в его составе. Об этом информирует агентство "Интерфакс-Украина".

ВС признал противоправным указ главы государства, отменяющий документ от 2013 года, который подписал действующий на то время президент Украины Виктор Янукович о назначении Тупицкого судьей КС.

Суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными. из сообщения источника СМИ в суде

Напомним, осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт. Причиной этого стало решение Конституционного суда Украины заблокировать закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также о лишении Национального агентства по предотвращению коррупции ряда полномочий. Зеленский не признал данные решения. Через два месяца украинский лидер подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КС.

Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции государства закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Фото: Facebook/ConstitutionalCourtofUkraine