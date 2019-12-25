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Зеленский отменил указ о назначении главы КС Украины на должность судьи
Сегодня, 10:55
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Зеленский отменил указ о назначении главы КС Украины на должность судьи

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Александр Тупицкий больше не является судьей КС Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда на должность судьи. Соответствующая информация появилась в местных СМИ с отсылкой на пресс-службы офиса лидера государства.

Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра  Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

текст документа

Также известно, что новый президентский указ также отменил назначение на должность еще одного судьи КС Украины. Речь идет о назначении на должность Александра Касминина. Он занимал трудовой пост с 2013 года.

Охрана не пустила на рабочее место главу КС Украины, отстраненного указом президента.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский

Теги: александр тупицкий, владимир зеленский, конституционный суд
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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