Охрана не пустила на рабочее место главу КС Украины, отстраненного указом президента

КС указал на новую попытку давления на работу председателя.

Охрана не пустила на рабочее место главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, отстраненного указом президента. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов.

Я не прошел на свое рабочее место, меня не впускают на территорию. Александр Тупицкий, глава КС Украины

По его словам, он прошёл коридор вместе со своими коллегами судьями, но в сам суд его не пустили. После этого охрана вызвала полицию.

Конституционный суд после инцидента сделал заявление, в котором указал на новую попытку давления на работу председателя КС, а также на противозаконное вмешательство в функционирование судебного органа. Судьи отметили, что, несмотря на указ Зеленского об отстранении Тупицкого, административные функции председателя КС он должен исполнять.

Ранее КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы.

Видео: Youtube/Телеканал ZIK