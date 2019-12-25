КС Украины признал незаконным указ Зеленского об отстранении его главы

Судьи КС назвали указ президента юридически ничтожным.

Конституционный суд Украины признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об отстранении его главы Александра Тупицкого, так как он, по мнению судей, противоречит Конституции.

Издав указ от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий. цитата из сообщения Конституционного суда Украины

Отмечается, что к главе Конституционного суда были применены меры обеспечения уголовного производства — хотя это невозможно по закону.

Судьи КС назвали указ президента юридически ничтожным и не подлежащим исполнению. Они подчеркнули, что главу Конституционного суда назначает президент, но у него нет полномочий снимать его с должности.

Ранее Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины.