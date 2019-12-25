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Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины
Сегодня, 10:00
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matveyvn

Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины

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В украинских внутренних водах могут ходить украинские и иностранные суда.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте его офиса.

Верховная Рада одобрила данный закон 3 декабря. Он предполагает, что в украинских внутренних водах могут ходить украинские и иностранные суда — за исключением судов "страны-агрессора".

Данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее в Верховной Раде раскрыли обман украинского лидера.

Фото: pixabay.com

Теги: законы, зеленский, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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