Президент Украины Владимир Зеленский запретил судам под флагом РФ ходить во внутренних водах Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте его офиса.
Верховная Рада одобрила данный закон 3 декабря. Он предполагает, что в украинских внутренних водах могут ходить украинские и иностранные суда — за исключением судов "страны-агрессора".
Данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Ранее в Верховной Раде раскрыли обман украинского лидера.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все