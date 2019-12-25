Вадим Рабинович заявил, что "лохом" является не Зеленский, а украинский народ.

В Верховной Раде раскрыли обман украинского лидера. По словам лидера политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, украинцев можно назвать "лохами". Об этом спикер сообщил журналистам местного телеканала "112". Он жестко раскритиковал Владимира Зеленского, напомнив о его заявлении о том, что он "не лох". Речь идет о выступлении главы государства в 2019 году. Тогда политик заявил националистам, выступавшим против разведения войск на Донбассе, о том, что он является президентом страны, а не "не лохом каким-то".

Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, — это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался Вадим Рабинович, украинский депутат

Украинский парламентарий заметил, что по-настоящему поверил обещаниям Зеленского, поэтому выбрал его в качестве нового лидера. По словам Рабиновича, надежда граждан не оправдалась, а поддержка народа становится все меньше. По мнению политика, действующая власть не имеет достаточного опыта и знаний для управления страной. Он привел в пример ситуацию с вакцинацией от коронавируса. Киев отказался закупать российский препарат из-за политических соображений.

На Украине сочли отказ от российской вакцины "спланированным уничтожением народа".

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