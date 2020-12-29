Вадим Рабинович призвал Киев начать вакцинацию украинцев.

На Украине сочли отказ от российской вакцины "спланированным уничтожением народа". Об этом в эфире местного телеканала "112 Украина" рассказал представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По мнению депутата Верховной Рады, Киеву необходимо начать массовую вакцинацию населения, чтобы выйти из ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Напомним, что ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль объяснил, почему Киев не может применить российскую вакцину от коронавируса. Он уточнил, что препарат "Спутник V" не прошел третий этап клинических испытаний. По информации от чиновника, сейчас на Украине не ведутся переговоры о возможной закупке российского препарата.

Депутат Верховной Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам.

Видео: YT / 112 Украина