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Закон об украинском языке как государственном признали конституционным
Сегодня, 16:02
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Закон об украинском языке как государственном признали конституционным

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Соответствующее представление было направлено в июне 2019 года.

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции государства закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом информирует пресс-служба КС.

Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным.

из сообщения пресс-службы КС

За рассмотрение выступил 51 народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады. Соответствующее представление в Конституционный суд Украины направили еще в июне 2019 года. 

Напомним, вечной текущего года на Украине предложили сделать английский язык вторым государственным. С данной инициативой выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что английский язык необходимо внедрить, чтобы "защититься от России".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. 

Фото: pixabay.com

Теги: конституционный суд украины, статус языка, украинский язык
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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