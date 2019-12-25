Соответствующее представление было направлено в июне 2019 года.

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции государства закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом информирует пресс-служба КС.

Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным. из сообщения пресс-службы КС

За рассмотрение выступил 51 народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады. Соответствующее представление в Конституционный суд Украины направили еще в июне 2019 года.

Напомним, вечной текущего года на Украине предложили сделать английский язык вторым государственным. С данной инициативой выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что английский язык необходимо внедрить, чтобы "защититься от России".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ.

Фото: pixabay.com