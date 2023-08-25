Небензя ответил на украинском языке спикеру на СБ ООН

Постпред РФ оценил выступление украинского спикера в Совбезе ООН.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя ответил на украинском языке говорившему по-украински спикеру на заседании Совета Безопасности ООН. В качестве приглашенного гостя на мероприятии присутствовал руководитель организации Save Ukraine и бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба. Большинство членов СБ ООН не поняли, о чем говорил Кулеба,а американский постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заметила, что перевод его речи будет распространен позднее.

Благодарю Николая Кулебу за наглядную демонстрацию истинного облика современной Украины, которая абсолютно безразлично относится не только к своим гражданам, но и к ООН, членам Совета Безопасности и особенно американскому председательству. Василий Кулеба, постпред РФ в ООН

Затем Небензя снова перешел на русский язык. Он обратил внимание коллег на то, что сегодня они стали свидетелями грубого нарушения правил и процедур Всемирной организации. Речь идет о правиле под номером 44, которое гласит о том, что выступления могут быть на языках, не входящих в список официальных языков ООН, но при этом спикер самостоятельно обеспечивает перевод участникам мероприятия на один из официальных языков ООН. Однако такое требование было нарушено.

В итоге потратили время на заслушивание речи, которую никто, кроме тех, кто говорит по-украински и по-русски, не понимает, при том что докладчик прекрасно говорит на английском, как выяснилось в конце его выступления. Не сомневаемся, что и по-русски тоже. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Таким образом речь украинского спикера являлась политическим жестом, а также показательным игнорированием правил работы Совета Безопасности.

Небензя заявил, что на Украине с каждым днем укрепляется тоталитарная диктатура.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций