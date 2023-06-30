Василий Небензя рассказал о ситуации с ЗАЭС в зоне СВО.

Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН письмо с призывом к страна коллективного Запада не допустить диверсий киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совбеза Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Он выступил по теме западных поставок оружия Вооруженным силам Украины. Дипломат добавил, что Москва не имеет намерений по взрыву режимного объекта, который находится под ее контролем. Он призвал Антониу Гутерриша повлиять на Киев, а также заставить страну воздержаться от провокаций в адрес ЗАЭС.

Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций